Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 229: Dokter Sarankan Donor Sumsum Bayi di Kandungan Arini

Mita dan Nadia berkunjung ke rumah Arini. Nadia membawa bingkisan untuk Arini, namun Arini curiga, kenapa Nadia tiba-tiba menjadi baik dan manis.

Melihat kondisi Mita, Arini pun terpanggil untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada Mita. Namun, dokter kandungan Arini menyarankan lebih baik yang mendonorkannya justru bayi yang dikandung Arini. Arini dan Lingga pun seketika bingung. Apa yang akan Arini lakukan?

