Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 228

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 228 bercerita tentang Mitha yang mengundang Arini datang ke apartemennya.

Arini dan Lingga tidak tahu alasan Mitha mengundang mereka ke kediamannya. Sementara itu, Bara dan Nadya juga ada di rumah Mitha.

Pengacara perempuan itu kemudian membacakan surat wasiat Mitha. Dalam wasiatnya, Mitha memberikan hartanya untuk Arini.

Bara pun kesal dan bilang bahwa semua itu tidak adil. Dia pun mengatakan, tidak akan tinggal diam dengan semua itu.

Bara yang emosi pun pergi dari apartemen. Nadya yang bingung mengejar kakaknya. Arini berkata pada Mitha kalau dia tidak menduga hal ini akan terjadi.

Arini murni hanya ingin mengenal ibu kandung nya sendiri, bahkan ia bersedia untuk mendonorkan sumsumnya kepada Mitha.

Apa yang akan dilakukan Bara setelah mengetahui pernyataan Mitha? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari, pukul 20.45 WIB.**



(SIS)