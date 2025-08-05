Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 228

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 228
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 228. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 228 bercerita tentang Mitha yang  mengundang Arini datang ke apartemennya. 

Arini dan Lingga tidak tahu alasan Mitha mengundang mereka ke kediamannya. Sementara itu, Bara dan Nadya juga ada di rumah Mitha.

Pengacara perempuan itu kemudian membacakan surat wasiat Mitha. Dalam wasiatnya, Mitha memberikan hartanya untuk Arini.

Bara pun kesal dan bilang bahwa semua itu tidak adil. Dia pun mengatakan, tidak akan tinggal diam dengan semua itu.

Bara yang emosi pun pergi dari apartemen. Nadya yang bingung mengejar kakaknya. Arini berkata pada Mitha kalau dia tidak menduga hal ini akan terjadi. 

Arini murni hanya ingin mengenal ibu kandung nya sendiri, bahkan ia bersedia untuk mendonorkan sumsumnya kepada Mitha.

Apa yang akan dilakukan Bara setelah mengetahui pernyataan Mitha? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari, pukul 20.45 WIB.**
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3176122/mencintaimu_sekali_lagi-Dy6h_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174497/mencintaimu_sekali_lagi-VWe6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 282, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174301/mencintaimu_sekali_lagi-ySWE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 281, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/598/3173335/mencintaimu_sekali_lagi-vCoY_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 278, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/598/3173089/mencintaimu_sekali_lagi-mAxg_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 276, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/598/3171980/mencintaimu_sekali_lagi-GLox_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 272, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement