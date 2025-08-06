Sinopsis Tebaran Hati Eps 78: Teror Inka Berlanjut

Inka menikmati kemenangan sesaat karena berhasil menjebak Dito. Oscar takut nyawa cucunya dalam bahaya. Ketegangan meningkat saat dua kubu saling mengarahkan senjata. Aliansi pun pecah.

Armand dan Indar selamat meski rumah berantakan. Dito dan Kei datang membantu, disusul oleh Ariana ingin ikut mencari Ladya dan Olive. Dengan tekad, Ariana, Kei, dan Dito berangkat ke gudang tersebut.

Di sisi lain, Genta dan Ladya diserang oleh orang-orang bertopeng. Ariana segera menghampiri Ladya dan menyelamatkan Olive. Dito berbaring di ranjang.

Perawat merawat luka Dito di bagian lengan, tetapi suasana jadi canggung saat Dito menggenggam tangan Ariana. Kei yang melihatnya dari kejauhan merasa tidak nyaman.

Ariana kembali dan merasa semakin disisihkan oleh Indar yang bersikap hangat hanya kepada Ladya. Bahkan saat Ariana mencoba bicara baik-baik, Indar memilih diam dan pergi tanpa menoleh.

Akankah Dito dan Kei dapat berdamai? Bagaimana kelanjutan ancaman Inka pada keluarga Prawira? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)