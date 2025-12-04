Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri: Shilla Ketahui Rahasia Nila, Ayuna Diserang Beni

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Shilla bertabrakan dengan Nila di lorong kantor. Shilla meminta maaf, namun Nila hanya tersenyum meninggalkan Shilla, tanpa Nila sadari ada barang yang terjatuh dekat dengan Shilla. Shilla kemudian mengambilnya dan mengikuti Nila dengan maksud mengembalikan barang yang jatuh. Namun, Shilla terkejut saat melihat Nila memasukkan cairan berbahaya ke produk skincare yang akan di-review Ayuna. Shilla senyum sinis penuh arti. Ia merasa bisa memanfaatkan hal ini karena ternyata mertua Ayuna juga tidak menyukainya.

Ayuna menerima pesan mengejutkan dari nomor asing yang ternyata adalah Beni. Ia ditantang datang sendirian ke sebuah gudang. Meski trauma dan ketakutan, Ayuna menguatkan diri, membawa alat pertahanan dan berangkat diam-diam. Rafki menyadari Ayuna yang pergi dan ikut menyusulnya. Ketika Ayuna sampai, Beni muncul di gudang yang gelap dan sunyi. Ayuna menuntut penjelasan soal mobil yang disabotase, sementara Beni mengintimidasi dan menyuruh Ayuna berhenti menyelidiki kasus Bella. Ayuna melawan dengan alat setrum, tapi Beni menendangnya hingga Ayuna terjatuh keras.

