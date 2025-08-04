Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 76: Serangan Misterius Pada Kei dan Ariana

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 76: Serangan Misterius Pada Kei dan Ariana
Tebaran Hati
A
A
A

Ariana menyatakan pada Dito bahwa pernikahan mereka adalah sesuatu yang ia sesali. Ia tegas ingin bercerai secepatnya. Dito tidak bisa menerima. 

Malam di depan kontrakan Ariana ada yang mengetuk-ngetuk. Saat Ariana buka pintu ada sosok sedang terbirit pergi tapi meninggalkan kotak dan surat. Ariana buka dan ternyata berisi potongan baju Arif saat kecelakaan dan sebuah surat bertuliskan “Arif sudah tiada, kamu berikutnya”.

Keesokan harinya Ariana berniat memberitahu Armand. Namun, Armand ingin membicarakan asuransi jiwa Arif yang mau Armand kasih ke Ariana dan Ladya. Tiba-tiba Indar muncul dan menolak diberikan ke Ariana karena yang berhak adalah Ladya dan Olive yang ada hubungan darah. 
Ariana berniat untuk mengusut kematian Arif. Ia butuh bantuan. Awalnya Ariana akan menghubungi Dito namun akhirnya minta tolong kepada Kei. Kei dan Ariana sampai di lokasi kecelakaan. Tiba-tiba ada orang menyerang mereka. Kei diserang hingga tersungkur dan tidak melihat Ariana dibawa ke dalam mobil van.

Akankah Ariana mampu menyelamatkan diri? Siapa pelaku penyerangan ini? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

