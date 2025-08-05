Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 77

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 77 bercerita tentang Kei dan Ariana yang diserang sekelompok orang menggunakan penutup wajah.

Kei tersungkur tidak melihat Ariana dibawa ke dalam mobil van, lalu dilempar ke jurang hingga ponselnya terjatuh. Ariana yang dalam keadaan terikat tak mampu berbuat banyak.

Beruntung, beberapa penduduk melihat Ariana dan membantunya. Ponsel Ariana dapat panggilan dari Dito lalu dijawab oleh penduduk. Dito pun datang ke tempat ditemukannya Ariana.

Dito marah kepada Kei tapi Ariana tidak kuat di tengah-tengah mereka yang bertengkar dan segera ingin pulang. Ariana dibantu Kei pulang dan dipasangkan plester.

Kei terlihat sangat merasa bersalah. Dito di tepi jalan memikirkan semua kejadian. Ia juga kepikiran Ariana yang kini memilih Kei. Di rumah Ariana, Kei membicarakan penyerangan dan menaruh curiga kepada Oscar.