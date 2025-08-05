Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 77

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 77
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 77. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 77 bercerita tentang Kei dan Ariana yang diserang sekelompok orang menggunakan penutup wajah. 

Kei tersungkur tidak melihat Ariana dibawa ke dalam mobil van, lalu dilempar ke jurang hingga ponselnya terjatuh. Ariana yang dalam keadaan terikat tak mampu berbuat banyak. 

Beruntung, beberapa penduduk melihat Ariana dan  membantunya. Ponsel Ariana dapat panggilan dari Dito lalu dijawab oleh penduduk. Dito pun datang ke tempat ditemukannya Ariana. 

Dito marah kepada Kei tapi Ariana tidak kuat di tengah-tengah mereka yang bertengkar dan segera ingin pulang. Ariana dibantu Kei pulang dan dipasangkan plester. 

Kei terlihat sangat merasa bersalah. Dito di tepi jalan memikirkan semua kejadian. Ia juga kepikiran Ariana yang kini memilih Kei. Di rumah Ariana, Kei membicarakan penyerangan dan menaruh curiga kepada Oscar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/598/3165090/tebaran_hati-nJKa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode Terakir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/598/3165015/tebaran_hati-05sT_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 91
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/598/3162042/tebaran_hati-tErI_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 82
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/598/3161801/tebaran_hati-NR17_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 81
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161138/tebaran_hati-vJpq_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 79, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/598/3159183/tebaran_hati-wtLY_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 73
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement