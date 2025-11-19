Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Reno dan Dara datang ke rumah Mae, tetapi suasana makan siang berlangsung tegang karena Mae terus merendahkan Dara hingga membuat Dara serba salah. Reno berusaha membela namun Miko diam-diam mengganggu Dara dari bawah meja, memicu cekcok kecil yang malah mempermalukan Miko.

Alisha keluar dari ruang rawatnya dan memaksa menemui Dokter Yeni, meski kondisinya masih lemah dan sesak. Ia mendesak dokter agar memberitahukan identitas pendonor jantungnya karena semakin yakin jantung itu berasal dari seseorang yang dekat dengan Devan. Dokter Yeni awalnya tetap menolak karena terikat kode etik, namun ketika kondisi Alisha memburuk, ia akhirnya mengaku bahwa pendonor jantung itu adalah Alya Prameswari. Alisha shock berat dan menangis di lorong rumah sakit. Ia merasa semua debar jantung yang dialaminya selama ini bukan perasaannya, melainkan memori emosional dari jantung Alya yang masih mengingat orang-orang terdekat Alya. Alisha merasa bersalah sekaligus berhutang nyawa pada Alya dan memutuskan harus jujur pada Devan.

Apakah Alisha akan mengungkapkan hal itu pada Devan?

