Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 322: Mobil Oki dan Baja Terbakar

Damar akan mengadakan syukuran untuk menyambut kembalinya anak-anaknya. Sontak Diandra cemburu tapi berusaha tampil mendukung. Namun, dalam hati ia berniat menyingkirkan Amira.

Sementara itu, Baja dan Oki akhirnya mengenali sosok Noah dan Vernie. Mereka sadar sedang dibuntuti. Vernie yang terbangun melihat Baja dan Oki berusaha kabur dengan mobilnya tapi tidak lama Polisi datang hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Baja dan Oki semakin panik dan ugal-ugalan membawa mobilnya. Mereka malah jatuh ke jurang, dan terbakar.

Di sisi lain di saat sedang makan bersama Damar tersedak bakso, Amira langsung berikan pertolongan heimlich dan berhasil menolong Damar, sontak Nadine kembali memanasi Diandra bahwa posisi Diandra di hati Damar akan segera tersingkirkan oleh Amira. Biru mendapat kabar dari Noah kalau mobil Oki dan Baja terbakar. Di satu sisi, polisi hanya menemukan satu jenazah saja.

Bagaimana dengan usaha Biru mengungkap kasusnya, Apakah polisi berhasil menangkapnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)