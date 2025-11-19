Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.



Hasbi diam-diam sudah menempatkan preman untuk mengawasi rumah Desi. Ketika Desi dan Ardan akhirnya bulat tekad pergi ke pengadilan, para preman langsung mengejar. Di jalan sepi, sebuah mobil menabrak motor Desi dan Ardan hingga keduanya terhempas. Para preman itu mengeroyok Ardan, memukulinya hingga tak berdaya. Para preman itu pun panik melihat Ardan tak berdaya kemudian kabur.



Di persidangan, Lala berdiri sendiri tanpa saksi. Hasbi tampak percaya diri akan menang setelah memastikan Desi dan Ardan tak bisa datang. Ketika hakim menanyakan saksi, Lala dengan tegar menyatakan tidak membawa siapa pun. Tepat saat putusan hampir mengarah pada mediasi kembali, pintu sidang terbuka keras. Meisya muncul, mengejutkan semua orang. Meisya mengaku berselingkuh dengan Hasbi dan menyerahkan bukti lengkap termasuk foto, chat, hingga bukti kehamilan. Lala terkejut, ia hancur, namun ia bingung kenapa Meisya mau bersaksi.



Apakah pengakuan Meisya berhasil membuat hakim memutuskan perceraian Hasbi dan Lala? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)