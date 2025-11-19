Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |19:26 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.
 
Hasbi diam-diam sudah menempatkan preman untuk mengawasi rumah Desi. Ketika Desi dan Ardan akhirnya bulat tekad pergi ke pengadilan, para preman langsung mengejar. Di jalan sepi, sebuah mobil menabrak motor Desi dan Ardan hingga keduanya terhempas. Para preman itu mengeroyok Ardan, memukulinya hingga tak berdaya. Para preman itu pun panik melihat Ardan tak berdaya kemudian kabur.
 
Di persidangan, Lala berdiri sendiri tanpa saksi. Hasbi tampak percaya diri akan menang setelah memastikan Desi dan Ardan tak bisa datang. Ketika hakim menanyakan saksi, Lala dengan tegar menyatakan tidak membawa siapa pun. Tepat saat putusan hampir mengarah pada mediasi kembali, pintu sidang terbuka keras. Meisya muncul, mengejutkan semua orang. Meisya mengaku berselingkuh dengan Hasbi dan menyerahkan bukti lengkap termasuk foto, chat, hingga bukti kehamilan. Lala terkejut, ia hancur, namun ia bingung kenapa Meisya mau bersaksi.
 
Apakah pengakuan Meisya berhasil membuat hakim memutuskan perceraian Hasbi dan Lala? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184700//dahsyatnya_meet_and_greet-DGgs_large.jpeg
Cast Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184557//mencintai_ipar_sendiri-I3qJ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement