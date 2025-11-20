Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |19:05 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.
 
Melalui berita siaran langsung, Julian dan Axel mengetahui kabar hasil persidangan Lala. Ia senang karena akhirnya Lala bisa bercerai dengan Hasbi. Namun, Julian bingung ketika melihat Lala meninggalkan pengadilan dengan terburu-buru. Selain itu, Axel pun mendapat kabar keberadaan Rindi. Di sisi lain, Desi tampak baru siuman. Ia pergi dari biliknya ketika Meisya ke toilet dengan keadaan yang masih terguncang. Meisya pun panik kemudian mencari Desi.
 
Desi terus menyalahi dirinya tapi belum bisa berbicara dengan kepala sehat sehingga Desi diantarkan pulang. Hasbi dikabari oleh preman suruhannya kalau Ardan hanya koma. Hasbi mendapat kabar lagi dari preman yang menjaga Rindi dan di saat yang sama Rindi kabur. Hasbi semakin kewalahan karena rencananya tidak ada yang berjalan lancar sementara Rindi yang sedang kabur dari kejaran preman tiba-tiba merasa pusing hingga pingsan di tengah hutan.

Meisya berbicara dengan Hasbi. Ia kembali menuntut Hasbi untuk bertanggung jawab. Hasbi tentu menolak dan saat menarik tangannya dari genggaman Meisya, Meisya terjatuh namun tertangkap oleh Julian yang ternyata mendengar percakapan mereka. Julian tertegun mengetahui Meisya ternyata hamil anak Hasbi.

Apakah Hasbi mau bertanggung jawab kepada Meisya yang hamil? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)

