HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 110

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |21:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 110 bercerita tentang Alya yang berpamitan pada  Devan untuk bertemu Cakra. 

Karena khawatir, Devan berniat diam-diam mengikuti Alya dengan bantuan aplikasi pelacak. Namun saat akan pergi, dia justru kehilangan kunci mobil dan terpaksa memakai taksi. 

Sementara itu, Cakra menunggu di restoran dengan suasana romantis dan menyatakan cintanya pada Alya. Dia bahkan menawarkan diri menebus denda pernikahan kontrak Alya dan Devan. 

Ia memberikan kalung dan langsung memakaikannya ke leher Alya. Terkejut dengan perlakuan Cakra, Alya hanya bisa terdiam. 

Dari kejauhan, Devan yang baru datang terkejut melihat kedekatan Cakra dan Alya. Dia bingung mau menghampiri mereka atau menahan diri hingga akhirnya memilih pergi dengan rasa kecewa.

