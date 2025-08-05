Family 100 Rayakan 1000 Episode: 1000 Cerita, Pilihan Keluarga Indonesia

Sejak pertama tayang pada 2022, Family 100 sudah menjadi teman setia pemirsa di seluruh Indonesia. Kini, program ini mencapai tonggak luar biasa: 1000 episode. Family 100 Indonesia hadir setiap hari pukul 19.45 WIB.

Angka ini bukan sekadar soal jumlah, tapi juga tentang ribuan momen seru yang menghibur banyak keluarga, dari tawa sampai haru, dan hadiah-hadiah yang tak kalah mengejutkan.

Selama perjalanannya, Family 100 bukan hanya game show biasa. Program ini sudah menjadi ruang kebersamaan bagi keluarga dari berbagai latar belakang.

Semua pernah hadir di panggung Family 100, mulai dari publik figur, tokoh masyarakat, hingga anak-anak sekolah, membawa cerita dan keseruan masing-masing. Dari malam ke malam, kebersamaan dan semangat positif terus terjaga, membuat acara ini selalu ditunggu.

Untuk merayakan pencapaian istimewa ini, MNCTV menghadirkan “Family 100 Spesial 1000 Episode” yang tayang selama empat malam berturut-turut mulai Senin, 4 Agustus sampai Kamis, 7 Agustus 2025.

Setiap malam akan menyuguhkan tema berbeda, bintang tamu spesial, permainan yang lebih menegangkan, dan gimmick-gimmick baru yang belum pernah muncul sebelumnya.