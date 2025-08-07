Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 79, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 79 bercerita tentang Armand mengungkapkan pengalamannya gagal dalam menjaga keluarga kepada Ariana.

Namun Ariana menampiknya. Dia menilai, sang ayah bisa membuat Ariana aman dan nyaman. Ariana bingung, kenapa mereka menyerang keluarganya.

Dito berusaha mencari informasi tentang Genta. Ia teringat perkenalan Dito dan Genta pertama kali. Namun, Dito juga mencurigai Inka.

Apakah semua itu hanya sekadar topeng? Di balik ketulusan Dito, Ariana mulai bertanya, bagaimana Dito selalu ada di tempat kejadian, tepat di momen paling kritis.

Armand tetap meyakinkan Ariana semuanya punya hak untuk bahagia tentang keputusannya untuk lanjut atau tidak dari Dito.

Ariana lalu mengungkapkan pada Dito bahwa selama ini merasa terjebak dalam hutang budi pada Dito. Emosi Dito tidak terbendung saat Ariana menegaskan keinginannya bercerai.

Inka menunjukkan foto-foto Dito yang mengintai, membuat Ariana curiga. Inka sengaja membuat Dito seolah berbahaya, padahal bagian dari rencananya.