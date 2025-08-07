Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 79, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 79, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 79, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 79 bercerita tentang Armand mengungkapkan pengalamannya gagal dalam menjaga keluarga kepada Ariana.

Namun Ariana menampiknya. Dia menilai, sang ayah bisa membuat Ariana aman dan nyaman. Ariana bingung, kenapa mereka menyerang keluarganya. 

Dito berusaha mencari informasi tentang Genta. Ia teringat perkenalan Dito dan Genta pertama kali. Namun, Dito juga mencurigai Inka.

Apakah semua itu hanya sekadar topeng? Di balik ketulusan Dito, Ariana mulai bertanya, bagaimana Dito selalu ada di tempat kejadian, tepat di momen paling kritis. 

Armand tetap meyakinkan Ariana semuanya punya hak untuk bahagia tentang keputusannya untuk lanjut atau tidak dari Dito. 

Ariana lalu mengungkapkan pada Dito bahwa selama ini merasa terjebak dalam hutang budi pada Dito. Emosi Dito tidak terbendung saat Ariana menegaskan keinginannya bercerai.

Inka menunjukkan foto-foto Dito yang mengintai, membuat Ariana curiga. Inka sengaja membuat Dito seolah berbahaya, padahal bagian dari rencananya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/598/3165090/tebaran_hati-nJKa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode Terakir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/598/3165015/tebaran_hati-05sT_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 91
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/598/3162042/tebaran_hati-tErI_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 82
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/598/3161801/tebaran_hati-NR17_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 81
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/598/3160658/tebaran_hati-Rdw5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 77
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/598/3159183/tebaran_hati-wtLY_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 73
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement