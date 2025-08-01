Sinopsis Tebaran Hati Eps 75: Ariana Siap Cerai, Inka Pengaruhi Indar

Dito tidur di teras rumah Ariana karena merasa cemas dan ingin dekat dengannya. Namun, tindakannya ini justru dianggap mengganggu oleh Armand dan Ariana. Ariana kemudian memohon Dito untuk pulang.

Belakangan, Dito mulai kehilangan kontrol emosi hingga tak mampu lagi mengendalikan diri. Armand membawa pengacara untuk mendampingi Ariana dalam proses perceraiannya. Meski posisi hukum Ariana belum kuat, pengacara menyarankan agar mereka pisah. Ariana menyetujui, menegaskan tekadnya.

Sementara itu, Genta berhasil menyelamatkan Kei, hal ini semakin meyakinkan Kei bahwa Genta adalah bodyguard yang pantas. Ia pun mulai tinggal di rumah Ariana dan Ladya. Namun secara diam-diam, Genta ternyata menyimpan dendam pada keluarga Prawira dan bekerjasama dengan kakaknya, Inka.

Inka memanipulasi Indar dengan kisah palsu seolah-olah Arif terbebani oleh kehamilan palsu Ariana. Tidak hanya itu, Inka juga memberitahu bahwa Arif merasa Armand lebih menyayangi Ariana dibanding dirinya semenjak Ariana hadir di keluarganya.

Apakah Indar menjadi terpengaruh oleh Inka dan berubah sikapnya pada Ariana?



