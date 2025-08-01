Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 75: Ariana Siap Cerai, Inka Pengaruhi Indar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 75: Ariana Siap Cerai, Inka Pengaruhi Indar
Tebaran Hati
A
A
A

Dito tidur di teras rumah Ariana karena merasa cemas dan ingin dekat dengannya. Namun, tindakannya ini justru dianggap mengganggu oleh Armand dan Ariana. Ariana kemudian memohon Dito untuk pulang. 
Belakangan, Dito mulai kehilangan kontrol emosi hingga tak mampu lagi mengendalikan diri. Armand membawa pengacara untuk mendampingi Ariana dalam proses perceraiannya. Meski posisi hukum Ariana belum kuat, pengacara menyarankan agar mereka pisah. Ariana menyetujui, menegaskan tekadnya.

Sementara itu, Genta berhasil menyelamatkan Kei, hal ini semakin meyakinkan Kei bahwa Genta adalah bodyguard yang pantas. Ia pun mulai tinggal di rumah Ariana dan Ladya. Namun secara diam-diam, Genta ternyata menyimpan dendam pada keluarga Prawira dan bekerjasama dengan kakaknya, Inka. 

Inka memanipulasi Indar dengan kisah palsu seolah-olah Arif terbebani oleh kehamilan palsu Ariana. Tidak hanya itu, Inka juga memberitahu bahwa Arif merasa Armand lebih menyayangi Ariana dibanding dirinya semenjak Ariana hadir di keluarganya.

Apakah Indar menjadi terpengaruh oleh Inka dan berubah sikapnya pada Ariana? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/598/3180867//terbelenggu_rindu-rgcO_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 410: Elang Rindu Maudy, Biru Alami Gejala Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/598/3180865//dusta_di_balik_cinta-cW32_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 62: Dewa Usir Wati dan Winda, Angga Perjuangkan Cinta Pada Kirana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180123//kau_ditakdirkan_untukku-ID0d_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 194: Ingatan Pulih, Cakra Siap Balas Dendam Pada Devan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180109//cinta_sepenuh_jiwa-Xhn1_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 33: Lala Selidiki Hasbi, Rina Bungkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180060//dusta_di_balik_cinta-3Nmf_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 58: Regina dan Ivan Bertekad Mencari Angeline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179902//kau_ditakdirkan_untukku-SysB_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 193: Frustasi, Dara Minta Kesempatan Kedua Pada Nisa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement