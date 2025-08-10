Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 81

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 81
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 81. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 81 bercerita tentang pemakaman yang berlangsung penuh duka. 

Oscar di pemakaman, malah marah dan menuduh keluarga Prawira sebagai pembunuh. Oscar bertemu Ariana dan mengancam akan membuat perhitungan sebagai orang terakhir yang memegang Olive. 

Dito yang sendirian di makam Olive mengucapkan perpisahan. Indar marah pada Armand merasa semua karena musuh-musuh Armand yang dahulu. 

Di kamar, Ladya frustasi. Terdengar tangis histeris. Semua mencoba untuk masuk, dan memeluk Ladya. Tapi saat Ariana mendekat, Ladya menyuruhnya menjauh. 

Ladya merasa ini semua karena Ariana. Sementara itu, Ariana kembali ke kamar dan teringat semua kenangan dengan Olive begitu sedih dan terkulai lemas.

