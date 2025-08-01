Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 320: Elang Bela Amira, Nadine Keluarkan Strategi Baru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:50 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 320: Elang Bela Amira, Nadine Keluarkan Strategi Baru
Terbelenggu Rindu
A
A
A

Elang menyusul Diandra dan mencoba bela Amira karena Diandra terlalu menyudutkan Amira. Sontak Diandra membela diri dan hanya membela papanya. Sementara itu, Vernie semakin pusing terguncang-guncang di belakang mobil. 

Dia sengaja memunculkan kepalanya dan terlihat dari kaca spion sehingga membuat panik Baron dan Noah yang sadar ada Vernie di belakang. 

Di sisi lain, Amira, Biru, dan Elang membicarakan insiden kue coklat. Elang berinisiatif untuk mencari bukti CCTV dan menemui Mba Atun untuk mencari tahu siapa aja yang ada di dapur.

Di rumah Damar, Nadine yang tak sengaja terpeleset karena mainan Arkana merasa sangat kesal dan langsung membuat strategi baru untuk menjatuhkan Amira dan Elang dengan melibatkan Diandra agar menolak menerima Amira sebagai bagian dari keluarga Daneswara. Apakah Elang dapat berhasil membuktikan siapa di balik insiden kue coklat itu? 

Bagaimana dengan Diandra, apakah Nadine berhasil menghasutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

