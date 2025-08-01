Advertisement
CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 109: Devan Buat Jebakan, Helsi Akui Kejahatannya?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |18:54 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 109: Devan Buat Jebakan, Helsi Akui Kejahatannya?
Kau Ditakdirkan Untukku
Devan, Alya dan Reno menyusun strategi untuk membuat Helsi mengaku atas kejahatannya kepada Tyas. Reno mengusulkan untuk meneror Helsi secara psikologis dengan suara menyerupai Tyas menggunakan rekaman dan teknologi AI. 

Rencana itu dijalankan malam harinya saat Helsi hendak pergi arisan. Devan dan Alya diam-diam mengikuti Helsi. Di jalan, mobil Helsi mengalami ban kempes akibat paku yang tersebar. 

Saat Helsi keluar mobil untuk memeriksa, ia dikejutkan oleh sosok mirip Tyas. Helsi coba memanggil dan mengejar sosok itu ke pekarangan rumah tua.

Tania menolak ajakan Dara untuk bertemu dan menunjukkan kesetiaan kepada Miko. Miko merasa lega dan memuji Tania sebagai istri yang baik, tetapi dalam hatinya mengaku dia terpaksa melakukan ini demi hubungannya membaik dengan Tania dan mereka bisa cepat mempunyai anak.

Alya memberitahu Devan kalau dirinya ada janji dengan Cakra. Awalnya Devan kaget, tetapi setelah Alya menjelaskan bahwa ini adalah usaha agar Cakra tidak menekan mereka lagi untuk bercerai, Devan memaksa mau ikut. Alya memberi tahu kalau dia mau bertemu sendiri dengan Cakra dan meminta Devan percaya dengan dirinya.

Apakah strategi Devan, Alya dan Reno untuk menekan Helsi berhasil? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

