Penuh Aksi Setiap Hari, GTV Hadirkan Deretan Film yang Bikin Kamu Deg-degan

Butuh tontonan yang bikin adrenalin naik? GTV BIG MOVIES punya jawabannya! Deretan film aksi terepik siap menemani. Ada Angelina Jolie yang beraksi di Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life dan Tom Cruise dengan investigasi mendebarkannya di Jack Reacher: Never Go Back.

Malammu dijamin seru dan enggak akan membosankan! Tidak hanya film aksi, kamu juga akan dihibur dengan kekocakan Mark Wahlberg di Daddy’s Home dan Instant Family.

Senin, 4 Agustus

A Man Called Hero

Hua Tingxiong (Bing Hu), seorang pendekar kembali ke desanya untuk membalas dendam dan membela kehormatan keluarganya. Aksi epik ini pertama kali tayang di TV Indonesia!

Senin, 4 Agustus

The Rhythm Section

Stephanie Patrick (Blake Lively), seorang janda yang kehilangan keluarganya dalam kecelakaan misterius berubah menjadi mata-mata tangguh setelah menemukan konspirasi besar.

Selasa, 5 Agustus

Bull Demon King Rise Again

Film ini menceritakan tentang Raja Iblis Banteng (Louis Fan) yang terbangun sebagai manusia biasa tanpa ingatan. Ia harus menemukan kembali kekuatannya untuk mengungkap konspirasi jahat. Saksikan tayangan perdananya di GTV.

Selasa, 5 Agustus

Daddy's Home

Seorang ayah tiri yang manis (Will Ferrell) tiba-tiba bersaing dengan ayah kandung (Mark Wahlberg) yang keren untuk memenangkan hati anak-anaknya. Komedi keluarga yang kocak dan penuh pesan hangat!

Rabu, 6 Agustus

The Dragon Tamer

Guo Jing (Eddie Geng) berlatih ilmu bela diri dengan kitab kuno untuk menyelamatkan dunia. Film wuxia penuh adegan pertarungan terepik ini, tayang perdana di televisi Indonesia

Rabu, 6 Agustus

Instant Family

Pasangan suami istri Pete (Mark Wahlberg) dan Ellie (Rose Byrne) berencana mengadopsi satu anak, malah mendapat tiga anak sekaligus, termasuk seorang remaja yang pemberontak. Mereka pun harus beradaptasi menjadi "keluarga instan" dalam semalam.