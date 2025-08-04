Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Penuh Aksi Setiap Hari, GTV Hadirkan Deretan Film yang Bikin Kamu Deg-degan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |23:04 WIB
Penuh Aksi Setiap Hari, GTV Hadirkan Deretan Film yang Bikin Kamu Deg-degan
GTV Big Movies
A
A
A

Butuh tontonan yang bikin adrenalin naik? GTV BIG MOVIES punya jawabannya! Deretan film aksi terepik siap menemani. Ada Angelina Jolie yang beraksi di Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life dan Tom Cruise dengan investigasi mendebarkannya di Jack Reacher: Never Go Back. 

Malammu dijamin seru dan enggak akan membosankan! Tidak hanya film aksi, kamu juga akan dihibur dengan kekocakan Mark Wahlberg di Daddy’s Home dan Instant Family.

Senin, 4 Agustus
A Man Called Hero
Hua Tingxiong (Bing Hu), seorang pendekar kembali ke desanya untuk membalas dendam dan membela kehormatan keluarganya. Aksi epik ini pertama kali tayang di TV Indonesia!

Senin, 4 Agustus
The Rhythm Section
Stephanie Patrick (Blake Lively), seorang janda yang kehilangan keluarganya dalam kecelakaan misterius berubah menjadi mata-mata tangguh setelah menemukan konspirasi besar.

Selasa, 5 Agustus
Bull Demon King Rise Again
Film ini menceritakan tentang Raja Iblis Banteng (Louis Fan) yang terbangun sebagai manusia biasa tanpa ingatan. Ia harus menemukan kembali kekuatannya untuk mengungkap konspirasi jahat. Saksikan tayangan perdananya di GTV.

Selasa, 5 Agustus
Daddy's Home 
Seorang ayah tiri yang manis (Will Ferrell) tiba-tiba bersaing dengan ayah kandung (Mark Wahlberg) yang keren untuk memenangkan hati anak-anaknya. Komedi keluarga yang kocak dan penuh pesan hangat!

Rabu, 6 Agustus
The Dragon Tamer
Guo Jing (Eddie Geng) berlatih ilmu bela diri dengan kitab kuno untuk menyelamatkan dunia. Film wuxia penuh adegan pertarungan terepik ini, tayang perdana di televisi Indonesia

Rabu, 6 Agustus
Instant Family
Pasangan suami istri Pete (Mark Wahlberg) dan Ellie (Rose Byrne) berencana mengadopsi satu anak, malah mendapat tiga anak sekaligus, termasuk seorang remaja yang pemberontak. Mereka pun harus beradaptasi menjadi "keluarga instan" dalam semalam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
