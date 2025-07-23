Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Full Action! Deretan Film Aksi GTV Big Movies Bikin Malam Makin Mendebarkan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:05 WIB
Full Action! Deretan Film Aksi GTV Big Movies Bikin Malam Makin Mendebarkan
Big Movies GTV
A
A
A

Minggu ini, GTV BIG MOVIES kembali menyuguhkan tayangan film-film action favorit dengan jajaran bintang berkelas! Salah satunya adalah The Expendables 2 yang menampilkan aksi dari Sylvester Stallone, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, hingga Jet Li. Gak hanya itu, kamu juga akan dibikin berdebar dengan Jack Reacher: Never Go Back yang dibintangi Tom Cruise dan Cobie Smulders.

Jangan lewatkan semua film seru ini hanya di GTV BIG MOVIES yang tayang setiap malam pukul 20.30 WIB dan 22.00 WIB.

Rabu, 23 Juli
Snake 2
Dibintangi Chao-te Yin dan Ruoxi Li, sebuah pesta di kapal pesiar berubah jadi bencana saat kapal karam dan para tamu terdampar di pulau misterius. Mereka harus berjuang bertahan hidup dari teror ular raksasa.
Rabu, 23 Juli
Tai Chi Hero
Ketika sekte gelap Xiuluomu menggunakan racun, untuk mengubah pendekar menjadi makhluk buas demi merebut Kotak Hitam Baji, Zhang Sanfeng berjuang mengungkap konspirasi jahat mereka. Film penuh aksi seni bela diri ini dibintangi Liu Yi-Chen dan Zhang Yang.

Kamis, 24 Juli
Escape of Shark
Liburan seru di resor bawah laut berubah menjadi mimpi buruk saat gempa memicu serangan hiu besar. Film thriller menegangkan ini dibintangi Qianyu Liu dan Mariana Malaia.

Kamis, 24 Juli
Legend of the Broken Sword Hero
Seorang pendekar legendaris kembali dari pengasingan untuk menuntaskan balas dendam dan menegakkan keadilan di tengah kekacauan kerajaan. Dibintangi Buakaw Banchamek, film ini menyajikan duel seru dan alur yang emosional.

Jumat, 25 Juli
Jack Reacher: Never Go Back
Jack Reacher (Tom Cruise) kembali untuk mengungkap konspirasi militer berbahaya yang melibatkan mantan rekan satu timnya. Bersama Mayor Turner (Cobie Smulders), mereka bertarung melawan waktu untuk membersihkan nama mereka.

 

1 2
