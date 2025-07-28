Full Action! Deretan Film Aksi GTV Big Movies Bikin Malammu Mendebarkan

Pencinta film aksi, siap-siap! GTV BIG MOVIES hadir dengan deretan film-film aksi favorit, yang bakal membuat adrenalinmu memuncak! Mulai dari aksi memukau Tom Cruise dalam Jack Reacher hingga John Cena di Playing with Fire, malammu dijamin semakin mendebarkan. Jangan sampai ketinggalan!

Senin, 28 Juli

Detention

Sam Decker (Dolph Lundgren), seorang mantan pasukan elit yang kini menjadi guru, harus berhadapan dengan kelompok perampok bersenjata di sekolahnya.

Selasa, 29 Juli

Jack Reacher

Dari novel legendaris, seorang mantan polisi militer, Jack Reacher (Tom Cruise), terlibat dalam penyelidikan kasus penembakan misterius.

Rabu, 30 Juli

The Rhythm Section

Setelah keluarganya terbunuh dalam kecelakaan pesawat, seorang wanita bernama Stephanie Patrick (Blake Lively) berjuang menjadi pembunuh bayaran untuk membalaskan dendam.

Rabu, 30 Juli

The Pig King

Dibintangi Ying Hao Ming dan Wang Yi Zhe, pertarungan sengit di bumi dan langit, saat siluman kera membuat kekacauan. Seorang ksatria kemudian diutus untuk memburunya.

Kamis, 31 Juli

Monster Trucks

Tripp Coley (Lucas Till), seorang remaja, menemukan makhluk misterius yang dapat memberinya kendaraan monster yang luar biasa. Mereka harus bekerja sama untuk menghadapi keserakagan perusahaan tambang!

Kamis, 31 Juli

A Man Called Hero

Sinopsis: Pertama tayang di TV Indonesia, seorang ahli bela diri legendaris, kembali ke tanah kelahirannya untuk membalas dendam atas kematian teman-temannya. Dibintangi Hu Bing dan Yuan Fu Fu.

Jumat, 1 Juli

Playing with Fire

Jake Carson (John Cena), seorang pemadam kebakaran tangguh harus merawat tiga anak yatim piatu yang menyimpan banyak kejutan. Kombinasi aksi dan komedi seru ini pasti akan membuatmu tertawa dan terharu!

Sabtu, 2 Juli

Mouse Hunt

Dua saudara (Nathan Lane dan Lee Evans) berusaha mempertahankan rumah warisan yang penuh kekacauan setelah mereka berusaha menangkap seekor tikus yang sangat cerdas.