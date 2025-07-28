Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Full Action! Deretan Film Aksi GTV Big Movies Bikin Malammu Mendebarkan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |14:58 WIB
<i>Full Action</i>! Deretan Film Aksi GTV Big Movies Bikin Malammu Mendebarkan
Big Movies GTV
A
A
A

Pencinta film aksi, siap-siap! GTV BIG MOVIES hadir dengan deretan film-film aksi favorit, yang bakal membuat adrenalinmu memuncak! Mulai dari aksi memukau Tom Cruise dalam Jack Reacher hingga John Cena di Playing with Fire, malammu dijamin semakin mendebarkan. Jangan sampai ketinggalan!

Senin, 28 Juli
Detention
Sam Decker (Dolph Lundgren), seorang mantan pasukan elit yang kini menjadi guru, harus berhadapan dengan kelompok perampok bersenjata di sekolahnya. 

Selasa, 29 Juli
Jack Reacher
Dari novel legendaris, seorang mantan polisi militer, Jack Reacher (Tom Cruise), terlibat dalam penyelidikan kasus penembakan misterius.

Rabu, 30 Juli
The Rhythm Section
Setelah keluarganya terbunuh dalam kecelakaan pesawat, seorang wanita bernama Stephanie Patrick (Blake Lively) berjuang menjadi pembunuh bayaran untuk membalaskan dendam.

Rabu, 30 Juli
The Pig King
Dibintangi Ying Hao Ming dan Wang Yi Zhe, pertarungan sengit di bumi dan langit, saat siluman kera membuat kekacauan. Seorang ksatria kemudian diutus untuk memburunya.

Kamis, 31 Juli
Monster Trucks
Tripp Coley (Lucas Till), seorang remaja, menemukan makhluk misterius yang dapat memberinya kendaraan monster yang luar biasa. Mereka harus bekerja sama untuk menghadapi keserakagan perusahaan tambang!

Kamis, 31 Juli
A Man Called Hero
Sinopsis: Pertama tayang di TV Indonesia, seorang ahli bela diri legendaris, kembali ke tanah kelahirannya untuk membalas dendam atas kematian teman-temannya. Dibintangi Hu Bing dan  Yuan Fu Fu.

Jumat, 1 Juli
Playing with Fire
Jake Carson (John Cena), seorang pemadam kebakaran tangguh harus merawat tiga anak yatim piatu yang menyimpan banyak kejutan. Kombinasi aksi dan komedi seru ini pasti akan membuatmu tertawa dan terharu!

Sabtu, 2 Juli
Mouse Hunt 
Dua saudara (Nathan Lane dan Lee Evans) berusaha mempertahankan rumah warisan yang penuh kekacauan setelah mereka berusaha menangkap seekor tikus yang sangat cerdas. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/627/3178587//biduan_dipukul-8Y19_large.jpg
Heboh, Biduan Dipukul Penonton Mabuk hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178518//simak_jadwal_siaran_langsung_dewa_united_di_afc_challenge_league_2025_2026-p87r_large.jpeg
Live GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178221//gtv_big_movies-ha3P_large.jpg
GTV Big Movies: Jagonya Film, Siap Bikin Malam Kamu Berdebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177461//new_family_100-jZJx_large.jpg
Andhika Pratama Jadi Host Baru New Family 100, Siap Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176502//big_movies_gtv-8loY_large.JPG
Malam Penuh Aksi di GTV BIG MOVIES! Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement