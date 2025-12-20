Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |16:45 WIB
Ade Tya Bongkar Isi <i>Chat</i> dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham
Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ade Tya, perempuan yang mengklaim diri mendapat intimidasi dari  mantan kekasih Ari Lasso, Dearly Djoshua, akhirnya muncul ke publik.

Kepada awak media, dia membeberkan detail percakapannya dengan mantan vokalis Dewa 19 itu hingga berujung pengancaman.

Ade Tya mengaku, sudah mengenal Ari Lasso sejak lama karena mereka sama-sama berasal dari Surabaya. Namun, selama ini mereka tidak pernah menjalin komunikasi. Hingga pada 5 Desember 2025, Ade menerima pesan dari Ari Lasso. 

Ade Tya (Okezone)
Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

“Isinya, hanya say hi. Dia tanya, ‘Ini Ade Tya?’ Aku jawab, ‘Ini siapa?’ Karena kebetulan kontakku pada hilang semua. Dia jawab, ‘Ini aku AL’,” katanya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada 19 Desember 2025. 

Setelah 3 hari dari chat itu, Ade dilabrak oleh Dearly Joshua lewat pesan suara dari ponsel milik Ari Lasso. Ade mengaku, Dearly mengirimkan pesan suara dan memakinya.

“Tanggal 8 Desember 2025, dia kirim voice note dan bentak-bentak saya, bilang kenapa kamu chatingan sama AL?’ Apa yang dia lakukan mengganggu mental dan nama baik saya,” ungkap Ade Tya.

 

Halaman:
1 2
