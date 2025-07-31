Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 108: Cakra Ingin Nyatakan Cinta

Melihat Devan kesal pada Helsi atas perlakuannya pada Mama Tyas, Alya membujuk Devan untuk berteriak sekeras-kerasnya demi melepaskan amarah.

Keduanya lalu berbaring di bawah langit malam, menatap bintang sambil menggenggam tangan. Dalam ketenangan itu, Devan mulai menyadari sejak kehadiran Alya dalam hidupnya, luka kehilangan Shena perlahan mulai membaik.

Di sisi lain, Cakra yang masih dibuai suasana ulang tahunnya semakin mantap menyatakan cintanya pada Alya. Dukungan emosional dari Herman membuatnya semangat merancang momen romantis. Ia bahkan membayangkan lamaran di café outdoor yang dihias bunga mawar dan lilin, dengan Alya mengenakan gaun pastel.

Ketegangan memuncak ketika Devan tak sengaja bertemu Mama Helsi di rumah sakit. Kata-kata sinis berubah menjadi tudingan, dan ketika Mama Helsi nyaris menamparnya, Devan refleks menahan tangannya.

Alya yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung panik dan bergegas menghampiri. Devan berhasil menahan emosinya setelah Alya kembali menenangkannya. Mereka sepakat untuk tidak gegabah dan mulai menyusun langkah hukum dan strategi agar kebenaran tentang kejahatan Mama Helsi dapat diungkap tanpa membuat Papa Baldy jatuh lebih dalam.

Saat keduanya menemui Baldy, Baldy memastikan kalau isu perceraian mereka palsu dan meminta keduanya terus bersama sebagai pasangan suami-istri.

(kha)