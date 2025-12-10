Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 229B, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 229B bercerita tentang Alisha yang berganti pakaian setelah insiden di danau. Dia menggunakan baju Mae yang ternyata kebesaran.

Alisha kemudian bertemu dengan Devan dan saling bertukar kabar. Obrolan yang awalnya canggung berubah serius ketika Alisha menanyakan siapa yang mencelakai Devan.

Dia bahkan mencurigainya kalau insiden itu berkaitan dengan penyusupan Devan ke rumah Michelle. Di lain pihak, acara akad nikah Reno dan Dara dimulai.

Reno terlihat sangat gugup hingga salah ucap saat ijab kabul. Momen itu membuat Miko menahan tawa, tetapi langsung diinjak Mae agar bersikap biasa saja.

Dara berusaha menenangkan Reno lewat genggaman tangan di bawah meja, sementara seluruh saksi: Baldy, Mae, Alisha, Devan, Lulu, Miko, dan Nisa menyaksikan ketegangan momen tersebut.