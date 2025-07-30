Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 108: Devan Ingin Balas Dendam Pada Helsi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |18:00 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 108: Devan Ingin Balas Dendam Pada Helsi
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

Alya yang tiba di alun-alun Sukabumi menerima kabar penting dari Devan lewat panggilan video—Bu Santi akhirnya berhasil ditemui dan membenarkan bahwa Mama Helsi memang dalang di balik pengurungan Mama Tyas. 

Alya kaget dan sedih, tak menyangka sosok yang selama ini dianggap keluarga ternyata mampu berbuat sejahat itu. Namun kebohongan kecil dilontarkan Alya saat ditanya keberadaannya oleh Devan; ia mengaku hanya bersama Nisa, padahal ada Cakra di sana.

Di sisi lain, Dara berkeras meyakini bahwa ia hamil meski dokter menyatakan tidak ditemukan janin maupun kantong kehamilan di dalam rahimnya. Testpack yang ia tunjukkan pun ternyata oversaturasi, menghasilkan garis samar yang tidak valid. Dara histeris dan mengamuk di ruang periksa, memaksa Miko menariknya pulang.

Sementara itu, hasil tes laboratorium rambut Mama Tyas menunjukkan adanya zat psikoaktif ringan yang dikonsumsi dalam jangka panjang, mengakibatkan disorientasi memori dan gangguan psikologis menyerupai gejala psikotik. Devan marah bukan main. Ia ingin langsung menghadapi Mama Helsi.

Apakah Cakra kembali berharap pada Alya setelah mendapat sikap baik Alya? Apa yang akan dilakukan Devan pada Helsi? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
