Titus Animasi Episode The Haunted Island - Minggu 3 Agustus Jam 07.30 WIB di RCTI

Serial animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi anda jam 07.30 WIB di RCTI! Semuanya pasti sudah kenal Titus, Titus adalah produksi animasi dari MNC Animation. Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam bentuk series!

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan.

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Simak bocoran episode serial Titus The Detective Minggu Ini.

Pulau Enygma diganggu oleh sosok menyeramkan, Titus, Fyra dan Bobit menemukan petunjuk berupa bekas cakaran, jejak kaki, dan tetesan oli. Mereka bertiga terkejut menyadari besi-besi di sana sudah tidak ada, setelah ditelusuri ternyata besi-besi itu sedang diangkut oleh Clockwork Goons menggunakan shipping container. Saat Titus, Fyra dan Bobit hendak menggagalkan Clockwork Goons, tiba-tiba mereka diserang oleh sosok hantu. Penasaran?

Saksikan Titus The Detective Eps. The Haunted Island - Minggu 3 Agustus 2025 Jam 07.30 WIB di RCTI. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!