Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus Animasi Episode The Haunted Island - Minggu 3 Agustus Jam 07.30 WIB di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |23:05 WIB
Titus Animasi Episode The Haunted Island - Minggu 3 Agustus Jam 07.30 WIB di RCTI
Titus The Detective
A
A
A

Serial animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi anda jam 07.30 WIB di RCTI! Semuanya pasti sudah kenal Titus, Titus adalah produksi animasi dari MNC Animation. Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam bentuk series! 

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan. 

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Simak bocoran episode serial Titus The Detective Minggu Ini.

Pulau Enygma diganggu oleh sosok menyeramkan, Titus, Fyra dan Bobit menemukan petunjuk berupa bekas cakaran, jejak kaki, dan tetesan oli. Mereka bertiga terkejut menyadari besi-besi di sana sudah tidak ada, setelah ditelusuri ternyata besi-besi itu sedang diangkut oleh Clockwork Goons menggunakan shipping container. Saat Titus, Fyra dan Bobit hendak menggagalkan Clockwork Goons, tiba-tiba mereka diserang oleh sosok hantu. Penasaran?

Saksikan Titus The Detective Eps. The Haunted Island - Minggu 3 Agustus 2025 Jam 07.30 WIB di RCTI. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180603//arab_maklum_2-QfKJ_large.jpg
Series Arab Maklum 2: Liburan Keluarga Arab di Bali yang Bikin Ketawa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/598/3180483//titus_the_detective-FHok_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode Fishy Business, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180127//rcti_original-B8ch_large.JPG
Obrolan Seru yang Lagi Viral Semua Dibahas di RCTI+ Originals: KOPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180124//indonesian_creator_night_2025-mtvH_large.JPG
Live dan Eksklusif RCTI: Malam Puncak Perayaan Indonesian Creator Night 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180020//dewa_united-ce7N_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Tainan City di AFC Challenge League 2025-2026, Live di RCTI!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement