Titus The Detective Episode Destroyer Weapon - Minggu Jam 07.30 WIB

Serial animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi anda jam 07.30 WIB di RCTI! Semuanya pasti sudah kenal Titus, Titus adalah produksi animasi dari MNC Animation. Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam bentuk series!

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan.

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Simak bocoran episode serial Titus The Detective Minggu Ini.

Metal Blaster, penemuan Prof. Lemming yang bisa menghancurkan besi anti peluru dari Pulau Enigma telah hilang dicuri oleh seseorang. Merasa curiga, Titus dan kawan-kawan memutuskan menyelidiki kediaman Prof. Devin. Berkat bantuan Mini Buddy, mereka menemukan koper merah yang sama di dalam kediaman Prof. Devin. Mereka mencoba mengendap-endap masuk, tapi akhirnya kepergok langsung oleh Prof. Devin Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan Titus The Detective Eps. Destroyer Weapon, Minggu 20 Juli 2025 Jam 07.30 WIB di RCTI. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!