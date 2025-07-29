Advertisement
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 106: Devan Geram pada Helsi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:01 WIB
Devan sangat terpukul setelah Reno menunjukkan bukti rekaman kesaksian Mitha yang mengungkap bahwa Helsi telah menyekap Tyas bertahun-tahun dan memberinya obat-obatan yang merusak ingatan. 

Devan ingin langsung menemui Helsi di rumah sakit untuk meminta penjelasan. Alya menahan Devan agar tidak gegabah, mengingat kondisi kesehatan Baldy yang masih lemah dan khawatir akan semakin terpuruk jika mengetahui kebenaran ini. 

Alya menyarankan agar menunggu hasil tes rambut Tyas sebagai bukti tambahan sebelum mengambil tindakan. Devan dan Reno pun mencari informasi lebih lanjut mengenai Tyas dengan mendatangi rumah Santi, mantan perawat Helsi.

Di sisi lain, Dara terus berusaha mendekati Miko dengan cara licik. Ia datang ke rumah Miko tanpa diundang, membuat Miko panik karena takut Tania melihat mereka bersama. 

Miko buru-buru membawa Dara ke tempat lain agar tidak menimbulkan masalah di rumah. Dara kemudian membawa Miko ke sebuah klinik kandungan dengan alasan sudah membuat janji dengan dokter.

Apakah rencana Dara berhasil membuat Miko terikat dengannya? Bagaimana pertemuan Devan dan Reno dengan Santi? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek 
#KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

