HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banyak yang Mau Hadir, Tamu Resepsi Pernikahan Luna Maya-Maxime Membengkak

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |19:52 WIB
Banyak yang Mau Hadir, Tamu Resepsi Pernikahan Luna Maya-Maxime Membengkak
Luna Maya dan Maxime Bouttier gelar resepsi pernikahan di Jakarta
A
A
A

JAKARTA – Resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Hotel Four Seasons Jakarta pada Selasa (30/7/2025) malam berlangsung mewah dan meriah. Tak hanya mengusung tema artistik "Sun and Moon" dengan nuansa hitam-putih, acara ini juga dipadati oleh tamu-tamu istimewa dari kalangan selebritas, sosialita, hingga tokoh industri hiburan.

Dalam konferensi pers menjelang acara, Luna mengungkapkan bahwa mereka sengaja mengadakan resepsi di Jakarta agar bisa berbagi momen bahagia dengan rekan-rekan kerja dan teman-teman yang tak sempat hadir di pernikahan mereka di Bali, Mei lalu.

“Karena kita tinggal dan bekerja di Jakarta, rasanya pas banget untuk merayakan juga di sini,” ujar Luna.

Acara yang awalnya direncanakan hanya untuk 500 tamu itu, nyatanya membengkak hingga hampir 800 orang. Tamu undangan diminta mengenakan dress code hitam atau putih, sesuai tema malam itu yang mengusung kesan monokrom namun tetap glamor.

“Senang banget bisa melihat semua orang datang, berpakaian sesuai tema, dan ikut merayakan hari spesial kita,” ujar Maxime dengan senyum lebar.

Meski padat undangan dan sempat khawatir dengan kapasitas, pasangan ini tetap bersyukur. “Yang penting semua senang, bisa kumpul, dan ikut merasakan kebahagiaan kami,” tutup Luna.

(kha)

