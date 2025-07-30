Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sheila On 7 Meriahkan Resepsi Luna Maya-Maxime di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |21:02 WIB
Sheila On 7 Meriahkan Resepsi Luna Maya-Maxime di Jakarta
Luna Maya dan Maxime Bouttier gelar resepsi pernikahan di Jakarta (Foto: Okezone/Ravie)
JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier tengah resepsi pernikahan kedua mereka di Hotel Four Seasons Jakarta pada Rabu, 30 Juli 2025. Diketahui, acara ini menjadi penutup rangkaian perayaan pernikahan mereka setelah di Bali.

Kali ini, Luna dan Maxime mengusung konsep resepsi yang lebih santai dan intimate. Luna tampaknya ingin menjadikan momen tersebut sebagai ajang silaturahmi dengan kerabat yang tak hadir di Bali.

"Ini sih bakal lebih santai ya. Jadi ini bakal cuma, enggak ada pelaminan. Enggak ada sitting table yang dinner yang maksudnya satu orang satu-satu," ucap Luna Maya dalam jumpa persnya, Rabu, 30 Juli 2025.

"Ada tempat duduk. Ada apa tapi lebih mingle. Lebih seru-seruan aja. Lebih bisa ngobrol. Semoga bisa ngobrol nggak foto-foto terus. Jadi kita bisa menyapa temen-temen yang nggak sempat diundang kemarin di Bali. Intinya kita cuma mau resepsi, silaturahmi," kata Luna Maya menyambung.

Ada kejutan spesial yang disiapkan dalam resepsi pernikahan mereka. Para tamu undangan akan dihibur oleh penampilan grup band Sheila On 7. Luna menyebut penampilan Sheila On 7 merupakan hadiah yang disiapkan dari pihak sponsor. Namun, keinginan mereka nyaris pupus, mengingat padatnya jadwal manggung Duta dan kawan-kawan.

 

Halaman:
1 2
