Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 105: Mengira Alya-Devan Akan Cerai, Baldy Jatuh Pingsan

Devan cemas mengira Alya marah soal cek dari Cakra, tetapi Alya menjelaskan hanya ingin mengembalikannya. Devan lega karena Alya tidak marah dan memastikan pernikahan kontrak mereka tetap berjalan, tetapi Alya mengingatkan ancaman Cakra yang bisa membongkar rahasia pernikahan kontrak mereka.

Devan dan Alya pun menemui Cakra di Taman Kenari. Devan marah karena tindakan Cakra membuat Baldy sakit, sedangkan Cakra membela diri dan mengancam akan membongkar pernikahan kontrak mereka.

Baldy salah paham setelah membaca "Surat Permohonan Perceraian" yang salah simpan oleh OB di mejanya yang seharusnya untuk Devan. Ia mengira Devan dan Alya akan bercerai. Baldy emosi hingga penyakit jantungnya kambuh.

Saat Devan dan Alya datang, Baldy menuduh mereka dan pingsan sebelum sempat mendengar penjelasan. Di rumah sakit, Helsi marah besar dan menuduh Devan serta Alya sebagai penyebab kambuhnya penyakit Baldy.