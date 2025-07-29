Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 221: Mitha Ungkap Alasan Mencari Arini Setelah 30 Tahun

Bara dan Nadya pergi ke rumah Arini. Bara bilang kalau dia akan mendapatkan imbalan yang setimpal jika mau mendonorkan sumsum tulang belakang. Karena menurut Bara, hal itulah mengapa Mitha mencari Arini. Arini yang marah langsung mengusir mereka berdua.

Sementara itu, Lingga yang baru pulang pun menenangkan Arini. Lingga tidak habis pikir kenapa Bara bisa berpikir semua hal bisa dibeli dengan uang.

Pintu rumah Arini diketuk lagi. Lingga yang emosi segera pergi untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Mitha. Mitha berkata bahwa dia ingin menceritakan alasan sebenarnya kenapa ia mencari Arini setelah 30 tahun.

Saksikan Layar Drama Indonesia "Mencintaimu Sekali Lagi" setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek



