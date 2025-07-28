Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 220: Ikhlas, Arini Maafkan Mulyono Atas Rahasianya

Arini berlapang dada datang ke Mulyono untuk memaafkannya. Mulyono bertanya ke Arini mengapa dia mau memaafkan mereka yang selama ini merahasiakan hal sebesar ini ke Arini.

Lingga memberi nasihat ke Arini bahwa memang kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, tapi yang jelas mereka berdua harus bisa selalu bersama dan hadir untuk baby Bun yang akan segera hadir.

Sementara itu, Mitha terbaring di rumah sakit dan memikirkan banyak hal. Salah satunya adalah tentang betapa sakit hatinya ketika rahasia ini terungkap. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Arini.

Bagaimana kehidupan Arini setelah mengetahui siapa ibu kandungnya? Akankah ia memberikan donor pada Mitha?

