Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 104: Cek Rusak Tercuci, Aksi Devan Ketahuan Alya?

Devan makin cemas soal cek yang disimpan Alya. Ia diam-diam mengambilnya dan menyembunyikannya di saku celana, berharap tak ada yang tahu. Tapi masalah muncul saat celana itu ikut tercuci. Ceknya rusak, tintanya luntur, dan Ipah panik sendiri. Di sisi lain, Alya justru memutuskan ingin membuang cek itu karena merasa tak membutuhkannya. Saat ia membuka lemari dan mendapati tumpukan bajunya berantakan, kecurigaan pun muncul, sementara Devan hanya bisa gelagapan di depan pintu lemari, menutupi kegugupan. Di lain sisi, orang tua Cakra mulai menekannya soal pernikahan, hal itu pun membuat Cakra semakin obses untuk mendapatkan Alya dari Devan.

Malamnya, Alya memaksa Devan untuk ikut skincare-an. Mereka tertawa kecil, saling menggoda, dan sesaat lupa pada semua rahasia yang mengganjal. Tapi di kepala Devan, perasaan bersalah tetap membayang. Ia sadar, ini semua sudah bukan soal kontrak atau perjanjian. Ia benar-benar takut kehilangan Alya, dan tahu bahwa satu kebohongan kecil bisa merubah segalanya. Keesokannya, Bik Ipah datang dan memberi tahu soal cek yang tercuci sambil ketakutan akan dipecat.

Apakah Alya akan mengetahui apa yang dilakukan Devan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)