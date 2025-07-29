Sinopsis Tebaran Hati Eps 72: Inka Makin Meresahkan

Inka dan Genta tiba di rumah kontrakan Ariana. Dito merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, bahkan terang-terangan menyatakan kecurigaannya.

Ariana, meski menyadari kekhawatiran Dito, tetap menerima Inka karena merasa banyak membantu keluarga Prawira. Inka berpura-pura rapuh depan Ariana, mengaku sangat kehilangan Arif dan menyatakan ingin tetap berhubungan dengan keluarga Prawira meskipun Arif telah tiada.

Di ruang tengah, Ladya dan Genta mulai menjalin percakapan canggung yang perlahan mencair. Namun ketika Ladya meninggalkan Olive sejenak, Genta memperlihatkan raut wajah mencurigakan dan gerakan mencurigakan ke Olive, seperti punya niat jahat.

Inka memperkenalkan Genta sebagai bodyguard tepercaya kepada Ariana. Di dalam mobilnya yang terparkir, Dito mengawasi rumah kontrakan Ariana. Wajah Dito tampak khawatir.

Setelah bebas, Oscar menggelar konferensi pers yang menghebohkan publik. Mengungkap bahwa kehamilan yang selama ini dianggap milik Ariana sebenarnya adalah milik Ladya.

Bagaimana keluarga Prawira jika melihat siaran konferensi pers tersebut? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)