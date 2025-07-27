Sinopsis Tebaran Hati Eps 70: Arif Berpulang, Inka dan Genta Tersenyum Senang

Dalam kecelakaan mobil, Arif merintih kesakitan. Kepalanya melemah, begitu pula tangannya yang tak sanggup diangkat. Perlahan-lahan, Arif menghembuskan napas terakhirnya. Mobil yang dikendarai Arif akhirnya meledak. Genta tersenyum penuh kemenangan. Inka dan Genta kemudian mengingat masa lalu mereka pasca ayah mereka dijebloskan ke penjara. Inka dan Genta akhirnya tumbuh penuh dendam. Mereka pun memutuskan menghancurkan keluarga Prawira sebagai balas dendam.

Suasana duka menyelimuti keluarga Prawira. Armand, Indar, Ariana, Ladya, dan Dito larut dalam tangis. Prosesi pemakaman berlangsung haru, dengan Armand mengadzani jenazah Arif. Dito membacakan pidato perpisahan, menekankan perjuangan dan mimpi Arif. Kei juga membantu dalam memakamkan Arif. Sesampainya di rumah, Armand menemukan kertas misterius bertuliskan ancaman “Aku kembali dari kematian, untuk menjemputmu” Armand curiga kematian Arif bukan kecelakaan biasa, dan berniat menyelidiki sendiri. Inka diam-diam menyusun rencana balas dendam bersama Genta. Ia membakar foto Arif di papan rencananya, menandakan target pertama berhasil.

Siapakah anggota keluarga Prawira yang akan menjadi target Inka dan Genta selanjutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)