Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 70: Arif Berpulang, Inka dan Genta Tersenyum Senang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |19:01 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 70: Arif Berpulang, Inka dan Genta Tersenyum Senang
Tebaran Hati
A
A
A

Dalam kecelakaan mobil, Arif merintih kesakitan. Kepalanya melemah, begitu pula tangannya yang tak sanggup diangkat. Perlahan-lahan, Arif menghembuskan napas terakhirnya. Mobil yang dikendarai Arif akhirnya meledak. Genta tersenyum penuh kemenangan. Inka dan Genta kemudian mengingat masa lalu mereka pasca ayah mereka dijebloskan ke penjara. Inka dan Genta akhirnya tumbuh penuh dendam. Mereka pun memutuskan menghancurkan keluarga Prawira sebagai balas dendam.

Suasana duka menyelimuti keluarga Prawira. Armand, Indar, Ariana, Ladya, dan Dito larut dalam tangis. Prosesi pemakaman berlangsung haru, dengan Armand mengadzani jenazah Arif. Dito membacakan pidato perpisahan, menekankan perjuangan dan mimpi Arif. Kei juga membantu dalam memakamkan Arif. Sesampainya di rumah, Armand menemukan kertas misterius bertuliskan ancaman “Aku kembali dari kematian, untuk menjemputmu” Armand curiga kematian Arif bukan kecelakaan biasa, dan berniat menyelidiki sendiri. Inka diam-diam menyusun rencana balas dendam bersama Genta. Ia membakar foto Arif di papan rencananya, menandakan target pertama berhasil.

Siapakah anggota keluarga Prawira yang akan menjadi target Inka dan Genta selanjutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179902//kau_ditakdirkan_untukku-SysB_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 193: Frustasi, Dara Minta Kesempatan Kedua Pada Nisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179892//cinta_sepenuh_jiwa-IXEh_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 32: Lala Ingin Ambil Uang COC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179884//terbelenggu_rindu-bjWO_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 406: Maudy Dapat Perlakuan Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179830//dusta_di_balik_cinta-TVsk_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 57: Dewa Murka Kirana Difitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179768//dahsyatnya_meet_and_greet-0wcn_large.jpeg
Angie Carvalho Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/598/3178835//kau_ditakdirkan_untukku-BUw0_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 188: Pengakuan Farel dan Ancaman Miko Pada Dara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement