HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tebaran Hati Eps 71: Masa Lalu Armand dan Kecurigaan Dito Pada Inka

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Tebaran Hati Eps 71: Masa Lalu Armand dan Kecurigaan Dito Pada Inka
Tebaran Hati
A
A
A

Armand menemukan kertas misterius bertuliskan ancaman “Aku kembali dari kematian, untuk menjemputmu” dengan nama Panca dan Sari. Lalu Armand pun teringat masa lalunya. 

Armand yang arogan, pernah menolak permohonan Sari (ibu kandung Ariana) hingga menyebabkan kematian Sari saat melahirkan. Armand curiga kematian Arif bukan kecelakaan biasa, dan berniat menyelidiki sendiri.

Inka diam-diam menyusun rencana balas dendam bersama Genta. Membakar foto Arif di papan rencananya, menandakan target pertama berhasil. Target selanjutnya adalah Ladya. Sedangkan Inka berniat mengadu domba Dito dan Kei. Sementara itu, Indar larut dalam penyesalan mendalam atas sikap kerasnya pada Arif. 

Hubungan Indar dan Ariana pun renggang; Indar menyalahkan Ariana karena merasa kematian Arif berkaitan dengan masa lalu keluarga Ariana. Di sisi lain, Dito mulai curiga pada Inka karena ekspresi mencurigakannya ketika di pemakaman. Di mana sekilas Dito melihat Inka tersenyum saat itu. Meski begitu, insting Dito sebagai jaksa tetap merasa ada yang aneh.

Ketegangan memuncak saat Armand mendapat kabar bahwa Oscar Bagastio telah dibebaskan. Ladya ketakutan Oscar akan mencari Olive. Armand berjanji akan melindungi keluarganya dan segera mencari bodyguard.

Apakah bahaya masih terus mengintai keluarga Prawira? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
