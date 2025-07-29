Sinopsis Preman Pensiun X Eps 30B: Cecep Punya Karyawan Baru, Ujang Insecure

Cecep meminta Nena untuk mencari pengganti 2 temannya yang mengundurkan diri, agar orderan rengginang dan keripik pisangnya kembali banyak orderan dari sosmed. Nena menemui Chelsea, teman lamanya.

Chelsea berminat untuk bekerja di pabrik rengginang menjadi marketing sosmed seperti Nena. Menurut Chelsea, bekerja seperti Nena lebih enak dibanding bekerja menjadi staff di perusahaan. Pekerjaan Nena dianggap fleksibel dan bisa dikerjakan di rumah.

Ujang merasa usaha bengkelnya belum banyak menghasilkan, tidak seperti Murad yang sudah berhasil dengan bertani sampai akhirnya Murad ingin pergi umroh dari hasil bertani.

Kemudian usaha Cecep yang baru sekitar 2 bulan sudah berhasil banyak menjual rengginang dan mulai menambah karyawan serta produk baru seperti keripik pisang.

Ujang pun memutuskan untuk menutup bengkelnya, namun ada Husni sebagai montir yang menggantungkan penghasilan dari bengkel Ujang. Husni menceritakan ke Ujang kalau keuangan dan rumah tangganya benar-benar hancur saat tidak bekerja.

Apakah Ujang akan berpikir ulang dengan tetap membuka bengkelnya?



