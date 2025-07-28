Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 9, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Jack dan Danil episode 9 bercerita tentang Jack (Tanta Ginting) yang telah bangun dari koma. Dia kemudian menyadari bahwa saudara kembarnya, Danil, sedang menyamar jadi dirinya.

Dengan penuh amarah, Jack memilih keluar dari rumah sakit dan menyusul Danil ke Jakarta. Di lain pihak, Danil merusak hubungannya dengan Elsye (Julia Alexandra) dan mengacaukan kasusnya.

Hal itu membuat rasa marah Jack berubah menjadi kebencian. Setelah bertemu Danil dan memaki-makinya, Jack mengusir lelaki itu hingga ia tak punya tempat tinggal di Jakarta.

Nasib Danil pun semakin tak jelas ketika Tiur (Lania Fira) masih tak mau menerimanya. Di sisi lain, Jack yang sedang berusaha memperbaiki kariernya juga harus kehilangan Cahyo.

Asistennya itu mengundurkan diri lantaran tak kuat dengan sikap sombong Jack yang terus merendahkannya. “Cukup! Selama ini, saya selalu menerima sumpah serapah Bapak. Tapi hari ini, no way! I'm quit!” kata Cahyo tegas.

Bagaimana nasib Danil selanjutnya? Akankah karier dan asmara Jack bisa kembali seperti semula? Saksikan series Vision+ Jack dan Danil Episode 9, hanya di RCTI, pada Senin (28/7/2025), pukul 16.00 WIB.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

