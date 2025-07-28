Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 9, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |09:05 WIB
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 9, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 9, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Jack dan Danil episode 9 bercerita tentang Jack (Tanta Ginting) yang telah bangun dari koma. Dia kemudian menyadari bahwa saudara kembarnya, Danil, sedang menyamar jadi dirinya.

Dengan penuh amarah, Jack memilih keluar dari rumah sakit dan menyusul Danil ke Jakarta. Di lain pihak, Danil merusak hubungannya dengan Elsye (Julia Alexandra) dan mengacaukan kasusnya. 

Hal itu membuat rasa marah Jack berubah menjadi kebencian. Setelah bertemu Danil dan memaki-makinya, Jack mengusir lelaki itu hingga ia tak punya tempat tinggal di Jakarta. 

Nasib Danil pun semakin tak jelas ketika Tiur (Lania Fira) masih tak mau menerimanya. Di sisi lain, Jack yang sedang berusaha memperbaiki kariernya juga harus kehilangan Cahyo. 

Asistennya itu mengundurkan diri lantaran tak kuat dengan sikap sombong Jack yang terus merendahkannya. “Cukup! Selama ini, saya selalu menerima sumpah serapah Bapak. Tapi hari ini, no way! I'm quit!” kata Cahyo tegas.

Bagaimana nasib Danil selanjutnya? Akankah karier dan asmara Jack bisa kembali seperti semula? Saksikan series Vision+ Jack dan Danil Episode 9, hanya di RCTI, pada Senin (28/7/2025), pukul 16.00 WIB.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3157863/jack_dan_danil-sn2I_large.jpg
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 8, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/598/3157367/jack_dan_danil-osFJ_large.jpg
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/598/3157169/jack_dan_danil-dovx_large.jpg
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/598/3156174/jack_dan_danil-CQFh_large.jpg
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 3, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/598/3155656/jack_dan_danil-wbvF_large.jpg
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 1, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179500//bad_parenting-iUXN_large.JPG
Vision+ Originals di RCTI Bad Parenting: Terlihat Utuh, Tapi Banyak Masalah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement