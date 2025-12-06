Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |09:30 WIB
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Apa kegiatan favorit si kecil saat bangun tidur atau menikmati akhir pekan? Pastinya duduk manis di depan TV menunggu aksi kocak karakter kartun kesayangan mereka. 

GTV sebagai ‘Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia’, akan memanjakan buah hati Anda dengan deretan animasi terbaik yang siap menemani hari-hari mereka.

Tapi bayangkan kalau lagi seru-serunya SpongeBob dan Patrick berpetualang di Bikini Bottom, eh tiba-tiba layarnya macet? Wah, bisa-bisa si kecil jadi cranky karena tontonannya terganggu.

Supaya drama itu tidak terjadi, yuk Ayah dan Bunda pastikan siaran GTV di rumah sudah jernih maksimal. Caranya mudah. Pastikan GTV di Channel 30 dengan scan ulang pada TV digital atau Set Top Box (STB).

Ikuti langkah mudah berikut ini:
1.Pastikan antena digital mengarah ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
2.Nyalakan TV,
3.Bagi pengguna STB, masuk ke Menu, pastikan mode LCN dalam posisi ON,
4.Pilih Scan Ulang.
5.Tunggu sebentar dan pastikan GTV sudah terkunci di Channel 30.

Bagi Anda pengguna TV digital tanpa STB, caranya lebih mudah lagi. Cukup masuk ke pengaturan dan pilih Scan Otomatis.

Setelah sinyal jernih dan tersimpan di Channel 30, si kecil bisa bebas menikmati petualangan seru tanpa gangguan, karena GTV menghadirkan program  animasi unggulan yang edukatif dan menghibur. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement