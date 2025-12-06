Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari

Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Apa kegiatan favorit si kecil saat bangun tidur atau menikmati akhir pekan? Pastinya duduk manis di depan TV menunggu aksi kocak karakter kartun kesayangan mereka.

GTV sebagai ‘Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia’, akan memanjakan buah hati Anda dengan deretan animasi terbaik yang siap menemani hari-hari mereka.

Tapi bayangkan kalau lagi seru-serunya SpongeBob dan Patrick berpetualang di Bikini Bottom, eh tiba-tiba layarnya macet? Wah, bisa-bisa si kecil jadi cranky karena tontonannya terganggu.

Supaya drama itu tidak terjadi, yuk Ayah dan Bunda pastikan siaran GTV di rumah sudah jernih maksimal. Caranya mudah. Pastikan GTV di Channel 30 dengan scan ulang pada TV digital atau Set Top Box (STB).

Ikuti langkah mudah berikut ini:

1.Pastikan antena digital mengarah ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

2.Nyalakan TV,

3.Bagi pengguna STB, masuk ke Menu, pastikan mode LCN dalam posisi ON,

4.Pilih Scan Ulang.

5.Tunggu sebentar dan pastikan GTV sudah terkunci di Channel 30.

Bagi Anda pengguna TV digital tanpa STB, caranya lebih mudah lagi. Cukup masuk ke pengaturan dan pilih Scan Otomatis.

Setelah sinyal jernih dan tersimpan di Channel 30, si kecil bisa bebas menikmati petualangan seru tanpa gangguan, karena GTV menghadirkan program animasi unggulan yang edukatif dan menghibur.