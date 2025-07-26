Jadwal Anime Seru di GTV Setiap Sabtu dan Minggu

JAKARTA - Akhir pekan adalah momen yang pas untuk bersantai, dan GTV siap menemani weekend kamu dengan deretan anime seru yang penuh aksi, petualangan, dan inspirasi. Yuk, simak jadwal anime yang wajib kamu tonton setiap Sabtu dan Minggu hanya di GTV.

1. BIMA S

Mulai Sabtu pagi kamu dengan aksi seru BIMA S, anime lokal yang penuh petualangan epik. Ceritanya mengisahkan Bima, pahlawan yang berjuang melindungi dunia dari ancaman kejahatan. Saksikan aksi heroiknya setiap Sabtu pukul 06.30 WIB hanya di GTV.

2. BLEACH

Setelah itu, lanjutkan dengan anime legendaris BLEACH. Ikuti petualangan Ichigo Kurosaki melawan roh jahat dalam dunia penuh pertarungan dan kekuatan supernatural. Tayang setiap Sabtu pukul 07.00 WIB di GTV.