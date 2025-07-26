Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |21:30 WIB
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Di era serba cepat seperti sekarang, informasi viral bisa datang dari mana saja. Tapi ingat, tidak semua yang viral itu benar. Supaya kamu tidak terjebak mitos atau berita palsu, GTV menghadirkan rangkaian program seru yang wajib ditonton untuk mendapatkan informasi paling update dan terpercaya!

Setiap hari pukul 05.30 WIB, ada GOKS ABIS yang siap menyuguhkan informasi ringan dengan sudut pandang unik. Tayangan ini bakal bikin kamu mikir, “Ini beneran nggak sih?” Dijamin seru dan penuh insight menarik.

Kalau kamu suka tontonan menantang adrenalin, jangan lewatkan CRIME KV. Program ini menyajikan kisah-kisah kriminal yang bikin tercengang, mulai dari aksi heroik penegak hukum hingga kejahatan yang mengejutkan. Saksikan setiap Senin–Jumat pukul 09.30 WIB.

Sore hari kamu juga nggak akan bosan karena ada HOT SPOT VIRAL yang hadir dengan berita viral, kejadian terkini, dan fakta unik dari seluruh dunia. Temukan info menarik setiap Senin–Jumat pukul 15.30 WIB.

Masih kurang? Tenang, GTV juga punya KISAH VIRAL SPECTA yang tayang setiap hari pukul 17.00 WIB. Program ini mengulas peristiwa viral, fenomena aneh, hingga misteri yang bikin penasaran, lengkap dengan penelusuran sampai ke akar cerita.

Telusuri berita celebrity lainnya
