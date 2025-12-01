Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Film Penuh Adrenalin Tanpa Henti di GTV Big Movies!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |23:01 WIB
Film Penuh Adrenalin Tanpa Henti di GTV Big Movies!
GTV Big Movies
A
A
A

JAKARTA - Memasuki bulan Desember, GTV BIG MOVIES kembali menyajikan parade film aksi favorit yang penuh dengan bintang top Hollywood dan Asia. Dijamin, line-up ini akan memacu adrenalin kamu!

Bersiaplah untuk ketegangan maksimal saat Tom Cruise ditugaskan untuk memburu para kriminal di masa depan. Setelah itu, saksikan aksi Jean-Claude Van Damme, yang harus bertahan hidup di penjara Rusia yang sangat kejam dalam In Hell.

Jagonya film, ini baru namanya tontonan seru, bukan bioskop-bioskopan! Semua film GTV BIG MOVIES ini bisa kamu saksikan setiap malam pukul 19.30 WIB dan 21.00 WIB hanya di GTV!

Senin, 1 Desember
MINORITY REPORT
Seorang kepala polisi (Tom Cruise) ditugaskan memburu kriminal di masa depan sebelum mereka bertindak. Ia tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan yang belum terjadi, memaksanya berjuang mengungkap konspirasi.

THE GREAT MAGICIAN
Perang besar dunia sihir akhirnya meletus, mempertaruhkan nasib seluruh alam. Dari lima elemen kekuatan sihir kuno, hanya satu yang akan jadi sang penguasa tertinggi.

