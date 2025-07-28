JAKARTA - Dean Martin merilis That’s Amore, lagu ciptaan Harry Warren, pada 7 November 1953. Lagu tersebut kemudian tampil dalam beberapa film, dari Rear Window (1954), Moonstruck (1987), Grumpier Old Men (1995), Stuart Little (1999), Enchanted (2007), dan The Garfield Movie (2024).
Lagu tersebut semakin populer ketika Christina Perri mengcovernya pada 20 Oktober 2023. Di tangan Perri, lagu tersebut terdengar lebih ringan dan playful. Yuk, simak lirik dan chord gitarnya berikut ini:
Intro
Am Dm
In Napoli where love is King,
Am E7
When boy meets girl, here's what they sing
Verse 1
A
When the
A A9 A
Moon hits your eye
A9 A A9 A
Like a big pizza pie
E7
That's amore
Verse 2
E7sus4
When the
E E7sus4
World seems to
E E7sus4
Shine like you've
E E7sus4 E
Had too much wine
E7sus4 E A
That's amore
Bridge
A
Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling
E7
And you'll sing Vita bella
E7
Hearts'll play tippi-tippi-tay, tippi-tippi-tay
A
Like a gay tarantella