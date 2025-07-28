Lirik Lagu dan Chord Gitar That’s Amore dari Dean Martin

JAKARTA - Dean Martin merilis That’s Amore, lagu ciptaan Harry Warren, pada 7 November 1953. Lagu tersebut kemudian tampil dalam beberapa film, dari Rear Window (1954), Moonstruck (1987), Grumpier Old Men (1995), Stuart Little (1999), Enchanted (2007), dan The Garfield Movie (2024).

Lagu tersebut semakin populer ketika Christina Perri mengcovernya pada 20 Oktober 2023. Di tangan Perri, lagu tersebut terdengar lebih ringan dan playful. Yuk, simak lirik dan chord gitarnya berikut ini:

That’s Amore-Dean Martin

Intro

Am Dm

In Napoli where love is King,

Am E7

When boy meets girl, here's what they sing



Verse 1

A

When the

A A9 A

Moon hits your eye

A9 A A9 A

Like a big pizza pie

E7

That's amore

Verse 2

E7sus4

When the

E E7sus4

World seems to

E E7sus4

Shine like you've

E E7sus4 E

Had too much wine

E7sus4 E A

That's amore

Bridge

A

Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling

E7

And you'll sing Vita bella

E7

Hearts'll play tippi-tippi-tay, tippi-tippi-tay

A

Like a gay tarantella