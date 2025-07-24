Lirik Lagu Golden dari HUNTR/X, OST Film KPop Demon Hunters

JAKARTA - Lagu Golden merupakan salah satu OST dalam film animasi KPop Demon Hunters garapan Sony Pictures Animation yang dirilis Netflix pada 20 Juni 2025.

Lagu tersebut dibawakan oleh girl group ‘fiksi’ bernama HUNTR/X yang terdiri dari EJAE sebagai Rumi, Audrey Nuna sebagai Mira, dan REI AMI sebagai Zoey.

Lagu ini menggambarkan bagaimana Rumi, Zoey, dan Mira merasa hilang arah, salah paham, hingga menyembunyikan diri sendiri.

Namun pada akhirnya, mereka belajar menerima diri sendiri dan bersinar lagi. Yuk, simak liriknya dan mulailah tantangan menaklukkan deretan high note-nya. Siap?

Golden-HUNTR/X

Verse

I was a ghost, I was alone

Eoduwojin apgilsoge (Hah)

Given the throne, I didn't know how to believe (Hah)

I was the queen that I'm meant to be (Ah)

I lived two lives, tried to play both sides

But I couldn't find my own place (Oh, oh)

Called a problem child, 'cause I got too wild

But now that's how I'm getting paid, kkeuteopsi on stage

Pre-Chorus

I'm done hidin', now I'm shinin'

Like I'm born to be