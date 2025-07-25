Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Debut di Film Horor, Kawai Labiba Sempat Sulit Bernafas hingga Tangan Kebas saat Syuting

Gabriella Dharma , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |21:03 WIB
Debut di Film Horor, Kawai Labiba Sempat Sulit Bernafas hingga Tangan Kebas saat Syuting
Kawai Labiba (Foto: Gaby/Okezone)
A
A
A

Aktris muda, Kawai Labiba tengah mencuri perhatian lewat debut horornya di film Kitab Sijjin & Illiyyin. Meski baru pertama kali terjun ke genre ini, Kawai menunjukkan totalitas yang luar biasa, bahkan sampai terbawa emosi adegan hingga tangannya kebas dan sulit bernapas.

Dalam proses syuting yang intens, Kawai merasa sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior dan tim di lokasi.

"Syukurlah pemain senior di sini pada terbuka semua, terbuka dalam berdiskusi, terbuka dalam berkomunikasi. Jadi environment-nya itu juga sangat nyaman bagiku untuk belajar banyak sama mereka," ujarnya ketika media visit ke kantor Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2025).

Salah satu pelajaran penting yang ia dapatkan adalah bagaimana menjaga energi saat bermain di film horor, yang menurutnya sangat menguras fisik dan emosi.

""Aku banyak belajar cara untuk menyimpan energi, karena kan ini film horror, harus lebih intense, lebih cape, dan emosi yang keluar juga lebih banyak," ungkapnya.

Namun, pengalaman paling berkesan sekaligus menegangkan terjadi saat ia menjalani salah satu scene klimaks. Adegan tersebut membuatnya terlalu larut dalam emosi, hingga tubuhnya sulit mengatur nafas.

"Ada satu scene, itu udah klimaks, di situ emosinya tinggi banget, sampe di cut, aku belum bisa lepas dari situ. Aku gak bisa nafas, Ka Yunita juga pegang tanganku udah kebas juga," ceritanya.

 

Halaman:
1 2
