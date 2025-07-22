Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Menamakanmu Cinta dari Siti Nurhaliza feat Ade Govinda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |20:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Menamakanmu Cinta dari Siti Nurhaliza feat Ade Govinda
Lirik Lagu dan Chord Gitar Menamakanmu Cinta dari Siti Nurhaliza feat Ade Govinda. (Foto: Instagram/@ctdk)
JAKARTA - Siti Nurhaliza kembali berkolaborasi dengan Ade Govinda merilis lagu Menamakanmu Cinta. Lagu ini merupakan single kolaborasi keempat keduanya setelah Terbaik Bagimu, Mengaku, dan Tak Pernah Ragu.

Lagu ballad ini menghadirkan lirik emosional tentang bagaimana seseorang merindukan cintanya dan tak bisa lepas memikirkan ya. Yuk intip lirik lagu dan chord gitarnya.

Menamakanmu Cinta-Siti Nurhaliza feat Ade Govinda

Intro
F# A#m G#m C# 

F#                A#m 
Aku menamakanmu cinta
G#m                    F# C# 
Cinta di dalam hidupku ini
A#sus4      A# 
Satu yang ditunjuk 
      D#m     F# 
Tuhan temani aku
G#m           C#       
Untuk hidupku untuk duniaku

F#                 A#m 
Aku merindukanmu cinta
G#m                   B    C# 
Rindu setengah matiku merindu
A#sus4     A#        D#m  
Tiap detik aku pasti memikirkanmu
E                    B     C# 
Engkau alasan untuk aku hidup

