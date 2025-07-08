Advertisement
CELEBRITY

Film Believe Raih Penghargaan Internasional, Menbud Apresiasi Prestasi Perfilman Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:42 WIB
Film Believe Raih Penghargaan Internasional, Menbud Apresiasi Prestasi Perfilman Indonesia
Menbud Fadli Zon saat menghadiri special screening film Believe di XXI Theater, Plaza Indonesia, Jakarta. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas capaian gemilang film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian yang meraih penghargaan Best Director dalam ajang Montreal International Film Festival 2025 di Kanada.

Hal ini disampaikan pada penayangan khusus (special screening) film Believe di XXI Theater, Plaza Indonesia, Jakarta. Menbud Fadli menyebut pencapaian ini merupakan prestasi membanggakan yang semakin memperkuat posisi film Indonesia di panggung internasional.

“Saya mengucapkan selamat kepada film Believe yang telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Montreal International Film Festival untuk kategori Best Director," ujarnya. 

Menurutnya, ini merupakan satu prestasi yang tentu saja menambah prestasi film Indonesia di berbagai festival film internasional dan sangat membanggakan.

Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian merupakan film karya sutradara Rahabi Mandra dan Arwin Tri Wardhana.

Film produksi Bahagia Tanpa Drama dan Celerina Judisari Production ini diadaptasi dari perjalanan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang mengisahkan tentang perjuangan Agus (Aji Ditto) saat bertugas di Timor Leste, lebih tepatnya pada peristiwa Operasi Seroja 1975 dan 1999.

