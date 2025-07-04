Sinopsis Film Believe, Pemenang Best Director di Festival Film Internasional Montreal 2025

JAKARTA – Film Believe mencetak prestasi membanggakan di panggung dunia. Karya besutan sutradara Rahabi Mandra dan Arwin Tri Wardhana ini sukses meraih penghargaan Best Director dalam ajang Montreal International Film Festival 2025 di Kanada.

Capaian ini menjadi bukti nyata karya sineas Tanah Air mampu bersaing dan diakui di kancah internasional. Penghargaan Best Director diberikan berkat kekuatan storytelling dan penyutradaraan yang dinilai otentik, menyentuh, serta mengedepankan nilai-nilai perjuangan dan kemanusiaan.

Kristomei menilai kemenangan ini bukan hanya milik film Believe, tapi juga menjadi dorongan moral bagi para sineas Indonesia untuk terus menghadirkan karya berkualitas.

Sinopsis Film Believe

Diadaptasi dari buku biografi Jenderal TNI Agus Subiyanto berjudul Believe: Faith, Dream, and Courage, film ini menghadirkan kisah yang menyentuh tentang semangat, pengorbanan, dan cinta keluarga dalam balutan aksi dan drama militer.

Cerita berpusat pada sosok Agus (Ajil Ditto), seorang anak prajurit yang tumbuh tanpa banyak kehadiran sang ayah, Sersan Kepala Dedi (Wafda Saifan), yang lebih sering bertugas di medan perang. Rasa penasaran dan kerinduan mendalam mendorong Agus untuk memahami arti perjuangan sang ayah.