Lirik Lagu dan Chord Gitar Hitam Putih dari Fourtwnty

Lirik Lagu dan Chord Gitar Hitam Putih dari Fourtwnty. (Foto: Instagram/@fourtwntymusic)

JAKARTA - Hitam Putih merupakan salah satu lagu penting dalam perjalanan karier Fourtwnty. Ia merupakan salah satu track dalam album ‘Lelaku’ yang dirilis pada 2015.

Lagu ini membawa pesan tentang rasa ikhlas melepas seseorang karena perbedaan yang tak mungkin bersatu, penerimaan diri, hingga keseimbangan emosional dalam menjalani hidup. Berikut lirik dan chord gitarnya.

Hitam Putih-Fourtwnty

Intro

D F#m G

Verse

D F#m G

Bagai langit dan bumi

D F#m G

Yang tak pernah sealam

D F#m G

Bagai hitam dan putih

D F#m G

Yang tak pernah sewarna

Bm G Bm G

Hanya kita yang merasakannya