JAKARTA - Hitam Putih merupakan salah satu lagu penting dalam perjalanan karier Fourtwnty. Ia merupakan salah satu track dalam album ‘Lelaku’ yang dirilis pada 2015.
Lagu ini membawa pesan tentang rasa ikhlas melepas seseorang karena perbedaan yang tak mungkin bersatu, penerimaan diri, hingga keseimbangan emosional dalam menjalani hidup. Berikut lirik dan chord gitarnya.
Hitam Putih-Fourtwnty
Intro
D F#m G
Verse
D F#m G
Bagai langit dan bumi
D F#m G
Yang tak pernah sealam
D F#m G
Bagai hitam dan putih
D F#m G
Yang tak pernah sewarna
Bm G Bm G
Hanya kita yang merasakannya