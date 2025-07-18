Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Hitam Putih dari Fourtwnty

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |15:45 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Hitam Putih dari Fourtwnty
Lirik Lagu dan Chord Gitar Hitam Putih dari Fourtwnty. (Foto: Instagram/@fourtwntymusic)
A
A
A

JAKARTA - Hitam Putih merupakan salah satu lagu penting dalam perjalanan karier Fourtwnty. Ia merupakan salah satu track dalam album ‘Lelaku’ yang dirilis pada 2015. 

Lagu ini membawa pesan tentang rasa ikhlas melepas seseorang karena perbedaan yang tak mungkin bersatu, penerimaan diri, hingga keseimbangan emosional dalam menjalani hidup. Berikut lirik dan chord gitarnya.

Hitam Putih-Fourtwnty

Intro

D F#m G

Verse

D       F#m           G

Bagai langit dan bumi

D         F#m           G

Yang tak pernah sealam

D         F#m            G

Bagai hitam dan putih

D           F#m       G

Yang tak pernah sewarna

   Bm    G      Bm        G

Hanya kita yang merasakannya

