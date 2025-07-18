Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Terbuang dalam Waktu dari Barasuara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |15:20 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Terbuang dalam Waktu dari Barasuara
Lirik Lagu dan Chord Gitar Terbuang dalam Waktu dari Barasuara. (Foto: Instagram/@barasuara)
A
A
A

JAKARTA - Barasuara merilis lagu Terbuang dalam Waktu sebagai salah satu track dalam album ‘Jalaran Sadrah’, pada 8 Agustus 2023. Lagu itu ditulis para personelnya saat workshop di Puncak, Bogor, pada Januari 2021.

Marco Steffiano, drummer Barasuara mengaku, awalnya mereka ragu menggarap Terbuang dalam Waktu karena secara teknis di luar genre band. Sehingga menyulitkan mereka untuk mengeksplorasi lagu itu.

Namun sentuhan ‘sedih’ pada lirik lagu ciptaan Gerald Situmorang itu membuat Terbuang dalam Waktu terasa berbeda. Apalagi ada aransemen orkestra Erwin Gutawa yang memberi nuansa grande pada lagu ini.

Terbuang dalam Waktu-Barasuara

Intro

C#m Em F G

C#m Em F G

Verse

A             

Teringat seru suaramu

    G       F#m

Menepis keraguan

F            G

Namun dewasa mengubah

A                  

Cara pandang dan keikhlasan

     G         F#m

Bersaut dan bergulat

F              G

